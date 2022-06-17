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2022-06-17
Украинский талант из "Днепра-1" близок к трансферу в клуб АПЛ
Егор Ярмолюк находится в шаге от переезда в Англию.
Украинский полузащитник "Днепра-1" Егор Ярмолюк близок к переходу в английский "Брентфорд".
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в
"Еще один украинский футболист в английской Премьер-лиге! Егор Ярмолюк - на 99,9% игрок "Брентфорда".
18-летний Егор Ярмолюк является воспитанником "Днепра-1" и с 2020 года выступает за основную команду клуба АПЛ.
В чемпионате Англии прошлого сезона выступали трое украинцев - Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") и Виталий Миколенко ("Эвертон").
Данил Слесь, ZN.ua