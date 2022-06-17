Украинский талант из "Днепра-1" близок к трансферу в клуб АПЛ

Егор Ярмолюк находится в шаге от переезда в Англию.

Украинский талант из
Ярмолюк является основным игроком "Днепра-1"
© Динамо Киев от Шурика

Украинский полузащитник "Днепра-1" Егор Ярмолюк близок к переходу в английский "Брентфорд".

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в Twitter:

"Еще один украинский футболист в английской Премьер-лиге! Егор Ярмолюк - на 99,9% игрок "Брентфорда".

18-летний Егор Ярмолюк является воспитанником "Днепра-1" и с 2020 года выступает за основную команду клуба АПЛ.

В чемпионате Англии прошлого сезона выступали трое украинцев - Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") и Виталий Миколенко ("Эвертон").


Данил Слесь, ZN.ua





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