Украинский талант из "Днепра-1" близок к трансферу в клуб АПЛ

Украинский полузащитник "Днепра-1" Егор Ярмолюк близок к переходу в английский "Брентфорд".

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в Twitter :

"Еще один украинский футболист в английской Премьер-лиге! Егор Ярмолюк - на 99,9% игрок "Брентфорда".

18-летний Егор Ярмолюк является воспитанником "Днепра-1" и с 2020 года выступает за основную команду клуба АПЛ.

В чемпионате Англии прошлого сезона выступали трое украинцев - Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") и Виталий Миколенко ("Эвертон").