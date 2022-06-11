Украинский футбольный арбитр находится в плену у роSSийских оккупантов в Мариуполе

Украинский футбольный арбитр Дмитрий Кубряк находится в плену у роSSийских оккупантов в Мариуполе.

"12 апреля он попал в плен. В плену он остается и сейчас, уже почти 2 месяца, в ужасных условиях, но до сих пор продолжает оказывать помощь нашим раненым воинам. Я очень прошу мировое сообщество, медиа, блогеров и небезразличных украинцев огласить, потому что место врача-хирурга в операционной, а не в колонии! Помогите мне вернуть сыну – отца, а Украине – профессионала", – написала жена Наталья Кубряк в Instagram .

Кубряк – врач-хирург, который успешно сочетал основную работу с футболом и работал на матчах ПФЛ.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.