Украинский голкипер "Реала" не намерен покидать мадридский клуб – СМИ

Голкипер "Реала" Андрей Лунин не намерен покидать мадридский клуб сообщает Relevo .

По информации источника, украинец хочет продолжить выступления за мадридцев, а его отец Алексей Лунин, по совместительству выполняющий агентские функции, предпочитает аренду в другую команду.

Напомним, что 23-летний Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще в июле 2018 года, перейдя из луганской "Зари". Действующее соглашение с вратарем рассчитано еще на 2 сезона.