Украинский голкипер "Реала" не намерен покидать мадридский клуб – СМИ

Украинец хочет остаться в Мадриде.

Украинский голкипер
Лунин является дублером Куртуа
© Real Madrid

Голкипер "Реала" Андрей Лунин не намерен покидать мадридский клуб сообщает Relevo.

По информации источника, украинец хочет продолжить выступления за мадридцев, а его отец Алексей Лунин, по совместительству выполняющий агентские функции, предпочитает аренду в другую команду.

Напомним, что 23-летний Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще в июле 2018 года, перейдя из луганской "Зари". Действующее соглашение с вратарем рассчитано еще на 2 сезона.

Голкипер на правах аренды выступал за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". В прошедшем сезоне украинец провел всего два официальных матча в Кубке Испании и два в чемпионате.


Алексей Леоничев, ZN.ua





Интересные новости
Футболист "Реала" зашел в раздевалку сборной Украины U-21 и поддержал украинцевФутболист "Реала" зашел в раздевалку сборной Украины U-21 и поддержал украинцев
Футболисты сборной Украины прокомментировали поражение от УэльсаФутболисты сборной Украины прокомментировали поражение от Уэльса
Как в фильме ужасов: на матче Лиги наций провалилось полеКак в фильме ужасов: на матче Лиги наций провалилось поле
"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с украинцем Зинченко – СМИ"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с украинцем Зинченко – СМИ
Сборная Украины проиграла Уэльсу и не выступит на чемпионате мира-2022Сборная Украины проиграла Уэльсу и не выступит на чемпионате мира-2022
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский футбольный арбитр находится в плену у роSSийских оккупантов в МариуполеУкраинский футбольный арбитр находится в плену у роSSийских оккупантов в Мариуполе
"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с украинцем Зинченко – СМИ"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с украинцем Зинченко – СМИ
Украинский талант "Шахтера" отказал итальянским грандам ради трансфера в немецкий клуб - СМИУкраинский талант "Шахтера" отказал итальянским грандам ради трансфера в немецкий клуб - СМИ
Клуб АПЛ анонсировал матч против "Динамо"Клуб АПЛ анонсировал матч против "Динамо"
Ведущий гандбольный клуб Украины будет играть в чемпионате ГерманииВедущий гандбольный клуб Украины будет играть в чемпионате Германии
Известный украинский олимпийский чемпион пожелал ВСУ скорейшего освобождения ДонецкаИзвестный украинский олимпийский чемпион пожелал ВСУ скорейшего освобождения Донецка
Два европейских топ-клуба интересуются футболистами "Шахтера" - СМИДва европейских топ-клуба интересуются футболистами "Шахтера" - СМИ
Украинский боксер Чухаджян проведет защиту титула в ГерманииУкраинский боксер Чухаджян проведет защиту титула в Германии
На Зинченко претендуют клубы АПЛ и гранд чемпионата Италии - СМИНа Зинченко претендуют клубы АПЛ и гранд чемпионата Италии - СМИ
Украинский боксер Сиренко выставил на благотворительный аукцион чемпионский поясУкраинский боксер Сиренко выставил на благотворительный аукцион чемпионский пояс
Последние новости
Подгружаем последние новости