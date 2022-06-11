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2022-06-11
Украинский голкипер "Реала" не намерен покидать мадридский клуб – СМИ
Украинец хочет остаться в Мадриде.
Лунин является дублером Куртуа© Real Madrid
Голкипер "Реала" Андрей Лунин не намерен покидать мадридский клуб сообщает
По информации источника, украинец хочет продолжить выступления за мадридцев, а его отец Алексей Лунин, по совместительству выполняющий агентские функции, предпочитает аренду в другую команду.
Напомним, что 23-летний Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще в июле 2018 года, перейдя из луганской "Зари". Действующее соглашение с вратарем рассчитано еще на 2 сезона.
Голкипер на правах аренды выступал за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". В прошедшем сезоне украинец провел всего два официальных матча в Кубке Испании и два в чемпионате.
Алексей Леоничев, ZN.ua