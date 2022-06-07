Международный союз конькобежцев продлил отстранение роSSийских и белорусских спортсменов

Руководство союза решило не отменять санкции на фоне продолжения военной агрессии РФ, информирует ZN.ua.

Международный союз конькобежцев продлил отстранение роSSийских и белорусских спортсменов
Конгресс ISU не отменил наказание россиян и белорусов (фото - isu.org)

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение представителей РоSSии и Беларуси от всех турниров, передает Tribuna.com.

Такое решение было принято на Конгрессе ISU, который проходит в Таиланде.

Также отстранение касается всех официальных лиц из страны-агрессора и ее партнера. На их территории запрещено проводить турниры под эгидой ISU. Все эти меры продлены до последующих уведомлений.

Напомним, санкции были введены организацией весной после начала полномасштабного военного вторжения РоSSии в Украину.


Данил Слесь, ZN.ua





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