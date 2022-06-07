Международный союз конькобежцев продлил отстранение роSSийских и белорусских спортсменов

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение представителей РоSSии и Беларуси от всех турниров, передает Tribuna.com .

Такое решение было принято на Конгрессе ISU, который проходит в Таиланде.

Также отстранение касается всех официальных лиц из страны-агрессора и ее партнера. На их территории запрещено проводить турниры под эгидой ISU. Все эти меры продлены до последующих уведомлений.

Напомним, санкции были введены организацией весной после начала полномасштабного военного вторжения РоSSии в Украину.