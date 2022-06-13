Владимира Кличко официально внесли в Международный зал боксерской славы

Легендарный украинский экс-чемпион мира Владимир Кличко (64-5, 53 KO) официально вошел в Международный зал боксерской славы, сообщает официальный сайт организации.

Отметим, что Кличко-младший был добавлен в этот список еще в 2021 году. Однако из-за пандемии коронавируса эту церемонию перенесли.

Украинец не присутствовал на официальной церемонии, однако он все же выступил дистанционно:

"К сожалению, роSSийская агрессия и война на моей родине не позволила мне присоединиться к вам на этой церемонии лично. Эта война изменила не только меня, но весь мир. Я также помню, как моя жизнь сменила бокс. Он сделал меня лучшим человеком. Даже несмотря на то, что это было немного пугающе в начале, позже я начал получать от этого наслаждение", - сказал Кличко.

Владимир Кличко в 1996-м году выиграл Олимпиаду, а затем провел яркую карьеру в профи. Он владел титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015) в супертяжелом весе.

В своем последнем поединке 29 апреля 2017 года в Лондоне Владимир Кличко встречался с Энтони Джошуа и потерпел поражение нокаутом в одиннадцатом раунде. Позже легендарный боксер принял решение завершить карьеру и отказался от реванша.