Ярмоленко официально попрощался с "Вест Хэмом"

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к "Вест Хэму" и болельщикам команды с прощальным словом.

Свое обращение футболист опубликовал в Instagram .

"Сегодня пришло время поблагодарить "Вест Хэм" за четыре года, которые я провел в Лондоне. В каждом матче я отдавал все силы, а каждый гол был благодарностью за поддержку болельщиков. Обнимаю всех партнеров по команде, тренеров и работников клуба. Продолжаю верить в эту команду и желаю новых побед и удачи.

Я нахожусь в ожидании нового вызова в своей карьере, действительно хочу играть и побеждать. Сейчас все силы и внимание направлены на важнейшие матчи сборной Украины", - написал Ярмоленко.

В последнем туре сезона "Вест Хэм" проиграл "Брайтону" (1:3), а Ярмоленко вышел на замену на 81-й минуте. Клуб украинца финишировал на седьмой позиции в АПЛ.

Напомним, 32-летний полузащитник не продлил контракт с английским клубом и в межсезонье официально станет свободным агентом.

Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии" летом 2018 года за 20 миллионов евро. Всего за команду он сыграл 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 ассистов.