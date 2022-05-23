Ярмоленко официально попрощался с "Вест Хэмом"

Украинец провел последний матч за клуб.

Ярмоленко официально попрощался с
Ярмоленко станет свободным агентом
© twitter.com/westhamutd

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к "Вест Хэму" и болельщикам команды с прощальным словом.

Свое обращение футболист опубликовал в Instagram.

"Сегодня пришло время поблагодарить "Вест Хэм" за четыре года, которые я провел в Лондоне. В каждом матче я отдавал все силы, а каждый гол был благодарностью за поддержку болельщиков. Обнимаю всех партнеров по команде, тренеров и работников клуба. Продолжаю верить в эту команду и желаю новых побед и удачи.

Я нахожусь в ожидании нового вызова в своей карьере, действительно хочу играть и побеждать. Сейчас все силы и внимание направлены на важнейшие матчи сборной Украины", - написал Ярмоленко.

В последнем туре сезона "Вест Хэм" проиграл "Брайтону" (1:3), а Ярмоленко вышел на замену на 81-й минуте. Клуб украинца финишировал на седьмой позиции в АПЛ.

Напомним, 32-летний полузащитник не продлил контракт с английским клубом и в межсезонье официально станет свободным агентом.

Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии" летом 2018 года за 20 миллионов евро. Всего за команду он сыграл 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 ассистов.


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Спасибо за наш спокойный сон": украинский футболист Петряк почтил память погибшего на войне близкого человека"Спасибо за наш спокойный сон": украинский футболист Петряк почтил память погибшего на войне близкого человека
Легендарная украинская легкоатлетка рассказала, как для нее началось война с РоссиейЛегендарная украинская легкоатлетка рассказала, как для нее началось война с Россией
Украинские легкоатлеты спели "Червону калину" и призвали поддержать ВСУУкраинские легкоатлеты спели "Червону калину" и призвали поддержать ВСУ
Бельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболуБельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболу
Три футболиста "Динамо" не сыграют против Шотландии – СМИТри футболиста "Динамо" не сыграют против Шотландии – СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Петраков официально исключил из сборной Украины пять футболистовПетраков официально исключил из сборной Украины пять футболистов
Ярмоленко рассказал, что рассматривал вариант с возвращением в "Динамо"Ярмоленко рассказал, что рассматривал вариант с возвращением в "Динамо"
Ярмоленко попрощался с болельщиками "Вест Хэма" после матча с "Манчестер Сити"Ярмоленко попрощался с болельщиками "Вест Хэма" после матча с "Манчестер Сити"
В "Вест Хэме" принято окончательное решение по будущему Ярмоленко - СМИВ "Вест Хэме" принято окончательное решение по будущему Ярмоленко - СМИ
Сезон футбольных Первой и Второй лиг Украины официально признан недоиграннымСезон футбольных Первой и Второй лиг Украины официально признан недоигранным
Футболист Ярмоленко обратился к мировому сообществу с просьбой освободить украинцев из "Азовстали"Футболист Ярмоленко обратился к мировому сообществу с просьбой освободить украинцев из "Азовстали"
Эра Абрамовича завершена: "Челси" официально объявил о продаже клубаЭра Абрамовича завершена: "Челси" официально объявил о продаже клуба
Ярмоленко стал героем матча молодежной команды "Вест Хэма"Ярмоленко стал героем матча молодежной команды "Вест Хэма"
УАФ официально утвердила досрочное завершение сезона в УПЛУАФ официально утвердила досрочное завершение сезона в УПЛ
"Теперь официально": умер один из самых влиятельных футбольных агентов мира"Теперь официально": умер один из самых влиятельных футбольных агентов мира
Последние новости
Подгружаем последние новости