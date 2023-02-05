Ярмоленко забив восьмий гол у чемпіонаті ОАЕ

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко провів результативний матч у чемпіонаті ОАЕ за "Аль-Айн".

Українець вийшов у стартовому складі проти "Аль-Дафри", а у компенсований до першого тайму час заробив пенальті – 11-метровий реалізував форвард Лаба.

Вже на 47-й хвилині Ярмоленко розпочав та завершив гольовим ударом ефектну комбінацію. "Аль-Айн" у підсумку переміг із рахунком 4:1.

Відео голу Ярмоленка

Для українського вінгера це вже восьмий гол у 19 матчах за чотирьох асистів за "Аль-Айн" у поточному сезоні.