Ярмоленко забив гол за "Аль-Айн" у матчі чемпіонату ОАЕ

Сьогодні, 7 жовтня, український футболіст команди "Аль-Айн" Андрій Ярмоленко забив гол у матчі проти "Дібби" у 5-му турі чемпіонату ОАЕ.

Українець вийшов з перших хвилин і відзначився переможним голом уже на шостій хвилині - Ярмоленко з правої ноги у штрафному майданчику замкнув передачу з флангу. Сам матч завершився із рахунком 2:0 на користь команди українця.