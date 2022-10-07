Ярмоленко забив гол за "Аль-Айн" у матчі чемпіонату ОАЕ

Українець відзначився переможним результативним ударом у поєдинку, інформує ZN.ua.

Ярмоленко забив гол за
Ярмоленко забив на початку поєдинку
© Al Ain FC

Сьогодні, 7 жовтня, український футболіст команди "Аль-Айн" Андрій Ярмоленко забив гол у матчі проти "Дібби" у 5-му турі чемпіонату ОАЕ.

Українець вийшов з перших хвилин і відзначився переможним голом уже на шостій хвилині - Ярмоленко з правої ноги у штрафному майданчику замкнув передачу з флангу. Сам матч завершився із рахунком 2:0 на користь команди українця.

Lovely link up play as Yarmolenko grabs his 2nd goal for Al Ain since moving in the summer ???? pic.twitter.com/G2hVilfYne

- Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) Жовтень 7, 2022

Для 32-річного українця це другий гол у цьому розіграші чемпіонату. Всього у Ярмоленка 2 голи та 2 результативні передачі за перші 5 турів.

Нагадаємо, цього літа півзахисник залишив "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого підписав контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон із клубом з ОАЕ "Аль-Айном", який очолює Сергій Ребров.

Ярмоленко виступав за "Динамо" з 2006-го по 2017-й рік, після чого перейшов до дортмундської "Борусії", у якої гравця викупив "Вест Хем" у 2018-му. Андрій у Лондоні забив 13 м'ячів у 86 матчах за "молотобійців".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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