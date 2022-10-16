Ярмоленко відзначився результативною дією у п'ятому матчі поспіль за "Аль-Айн"

Українець стає лідером клубу з ОАЕ.

Ярмоленко відзначився результативною дією у п'ятому матчі поспіль за
Ярмоленко став лідером "Аль-Айну"
© Al Ain FC

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко відзначився результативною передачею у матчі шостого туру чемпіонату ОАЕ за "Аль-Айн".

Команда українця зустрічалася із "Аль-Вахдою". На 57-й хвилині українець віддав навісну передачу на Суфіана Рахімі, який забив свій другий гол у грі.

"Аль-Айн" у підсумку зазнав домашньої поразки з рахунком 2:3. Команда Сергія Реброва після шести турів посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ.

При цьому Ярмоленко відзначився результативною дією за клуб уже у п'ятому поєдинку поспіль. Загалом у нинішньому сезоні на його рахунку два голи та чотири асисти у шести матчах.

Нагадаємо, 32-річний Андрій Ярмоленко перейшов до "Аль-Айну" минулого літа у статусі вільного агента після того, як залишив англійський "Вест Хем".


Данило Слесь, ZN.ua





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