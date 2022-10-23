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2022-10-23
Ярмоленко забив ефектний гол у чемпіонаті ОАЕ
Українець допоміг "Аль-Айну" здобути перемогу.
Ярмоленко вже став лідером "Аль-Айну"© Al Ain FC
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко відзначився яскравим голом за "Аль-Айн" у сьомому турі чемпіонату ОАЕ.
Команда українця гостювала у "Аль-Насра". Українець вийшов у стартовому складі, а вже на п'ятій хвилині відкрив рахунок, замкнувши у падінні передачу з флангу.
Відео голу Ярмоленка
"Аль-Айн", який очолює Сергій Ребров, здобув перемогу з рахунком 3:1.
У поточному сезоні на рахунку Андрія Ярмоленка вже три голи та чотири асисти за клуб. Нагадаємо, 33-річний українець перейшов до "Аль-Айну" минулого літа у статусі вільного агента після того, як залишив англійський "Вест Хем".
Данило Слесь, ZN.ua