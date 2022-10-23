Ярмоленко забив ефектний гол у чемпіонаті ОАЕ

Українець допоміг "Аль-Айну" здобути перемогу.

Ярмоленко забив ефектний гол у чемпіонаті ОАЕ
Ярмоленко вже став лідером "Аль-Айну"
© Al Ain FC

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко відзначився яскравим голом за "Аль-Айн" у сьомому турі чемпіонату ОАЕ.

Команда українця гостювала у "Аль-Насра". Українець вийшов у стартовому складі, а вже на п'ятій хвилині відкрив рахунок, замкнувши у падінні передачу з флангу.

Відео голу Ярмоленка

"Аль-Айн", який очолює Сергій Ребров, здобув перемогу з рахунком 3:1.

У поточному сезоні на рахунку Андрія Ярмоленка вже три голи та чотири асисти за клуб. Нагадаємо, 33-річний українець перейшов до "Аль-Айну" минулого літа у статусі вільного агента після того, як залишив англійський "Вест Хем".


Данило Слесь, ZN.ua





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