Международный паралимпийский комитет может исключить РоSSию и Беларусь

РоSSия и Беларусь могут быть лишены членства в Международном паралимпийском комитете (МПК) из-за военного вторжения в Украину, сообщает Inside the Games .

По информации источника, до конца года будет созвана внеочередная Генеральная ассамблея, которая решит судьбу стран-агрессоров, не соблюдающих олимпийское перемирие.

Ориентировочное время проведения собрания организации - декабрь. На нем членам предоставят два варианта реакции на вторжение РФ в Украину при поддержке Беларуси. Международный паралимпийский комитет может утвердить приостановку или полную остановку членства двух стран в организации.

Напомним, еще в начале марта МПК отстранил роSSийских и белорусских спортсменов от участия в зимних паралимпийских Играх в Пекине.