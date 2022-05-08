Международный паралимпийский комитет может исключить РоSSию и Беларусь

Решение может быть принято на Генеральной ассамблее.

Международный паралимпийский комитет может исключить РоSSию и Беларусь
МПК рассмотрит вопрос исключения РФ и Беларуси до конца года
© Sport Arena

РоSSия и Беларусь могут быть лишены членства в Международном паралимпийском комитете (МПК) из-за военного вторжения в Украину, сообщает Inside the Games.

По информации источника, до конца года будет созвана внеочередная Генеральная ассамблея, которая решит судьбу стран-агрессоров, не соблюдающих олимпийское перемирие.

Ориентировочное время проведения собрания организации - декабрь. На нем членам предоставят два варианта реакции на вторжение РФ в Украину при поддержке Беларуси. Международный паралимпийский комитет может утвердить приостановку или полную остановку членства двух стран в организации.

Напомним, еще в начале марта МПК отстранил роSSийских и белорусских спортсменов от участия в зимних паралимпийских Играх в Пекине.


Данил Слесь, ZN.ua

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