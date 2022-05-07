ITF исключила РоSSию и Беларусь из Международной федерации тенниса

На конференции Международной федерации тенниса было принято решение остановить членство в ITF Федерации тенниса РоSSии и Федерации тенниса Беларуси и дисквалифицировать сборные команды этих стран. Об этом сообщает пресс-служба ФТУ.

За это решение в ходе тайного голосования выступили 80% делегатов конференции. Вопрос об отстранении индивидуальных игроков будет еще обсуждаться. В частности, на этом настаивает Федерация тенниса Украины.

Напомним, россиян и белорусов не допустили к участию в Уимблдоне.

Ранее ITF, WTA и ATP отменили все турниры на территории РоSSии.