ITF исключила РоSSию и Беларусь из Международной федерации тенниса

Решение приняли большинством голосов.

ITF исключила РоSSию и Беларусь из Международной федерации тенниса
Фото: ITF

На конференции Международной федерации тенниса было принято решение остановить членство в ITF Федерации тенниса РоSSии и Федерации тенниса Беларуси и дисквалифицировать сборные команды этих стран. Об этом сообщает пресс-служба ФТУ.

За это решение в ходе тайного голосования выступили 80% делегатов конференции. Вопрос об отстранении индивидуальных игроков будет еще обсуждаться. В частности, на этом настаивает Федерация тенниса Украины.

Напомним, россиян и белорусов не допустили к участию в Уимблдоне.

Ранее ITF, WTA и ATP отменили все турниры на территории РоSSии.

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