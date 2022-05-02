Экс-первая ракетка Украины призвал к ответу легенду тенниса за скандальное заявление

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский поставил несколько вопросов легенде мирового тенниса испанцу Рафаэлю Надалю, который ранее выступил против отстранения роSSийских и белорусских коллег от участия в престижном турнире Уимблдон.

Обращение к рекордсмену по количеству побед на турнирах серии Grand Slam уроженец Киева написал в сторис Instagram.

В сообщении Сергей спросил у Рафаэля справедливо ли то, что украинские игроки сейчас не могут вернуться домой, что их юные соотечественники не могут заниматься теннисом, что граждане их страны погибают.

Надаль на обращение Стаховского пока не отреагировал.