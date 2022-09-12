Перша ракетка світу стала чемпіонкою US Open

Іга Швьонтек здобула перемогу у фінальному матчі у двох сетах, інформує ZN.ua.

Перша ракетка світу стала чемпіонкою US Open
Швьонтек виграла US Open вперше у кар'єрі
© usopen.org

Польська тенісистка Іга Швьонтек стала чемпіонкою Відкритого чемпіонату США.

У фінальному поєдинку Швьонтек, яка є першою ракеткою світу, зустрічалася із п'ятим номером рейтингу WTA Онс Жабер із Тунісу.

Поєдинок тривав 1 годину 53 хвилини та завершився на користь польської тенісистки у двох сетах з рахунком 6:2, 7:6 (5).

21-річна Іга Швьонтек виграла свій третій турнір Великого шолома у кар'єрі. Раніше вона двічі перемагала на Ролан Гаррос (2020, 2022).

Іга Швьонтек (Польща) – Онс Жабер (Туніс) – 6:2, 7:6 (5)

У чоловічому фіналі 11 вересня зустрінуться норвежець Каспер Рууд та іспанець Карлос Алькарас.


Данило Слесь, ZN.ua





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