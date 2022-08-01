Експерша ракетка світу Маррей віддає усі призові від виступів на допомогу українським дітям

Британський тенісист закликає підтримувати українців, які постраждали від військової агресії Росії, інформує ZN.ua.

Експерша ракетка світу Маррей віддає усі призові від виступів на допомогу українським дітям
Маррей закликав не забувати про війну в Україні
© tennis.com

Колишній лідер світового рейтингу тенісистів Енді Маррей від березня жертвує свої призові за виступи на турнірах українським дітям, повідомляє прес-служба ATP.

35-річний тенісист за цей час передав на допомогу Україні суму понад 300 тисяч доларів. Він планує продовжити благодійну діяльність до кінця сезону.

Наступним турніром для Маррея стане Citi Open у Вашингтоні. Організатори змагань підтримали Маррея та готові подвоїти суму його призових.

"Ви не можете просто забути про це (про війну в Україні – прим.). Все ще триває. Людей досі вбивають, а дітям доводиться залишати свої домівки, вони опиняються в дуже трагічних ситуаціях. Важливо, щоб ЗМІ продовжували це висвітлювати, продовжували про це говорити", – заявив Маррей.

Енді Маррей посідає 50-те місце в рейтингу ATP. Британець є дворазовим чемпіоном Вімблдону та переможцем US Open.


Данило Слесь, ZN.ua





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