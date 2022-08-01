Експерша ракетка світу Маррей віддає усі призові від виступів на допомогу українським дітям
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Колишній лідер світового рейтингу тенісистів Енді Маррей від березня жертвує свої призові за виступи на турнірах українським дітям,
35-річний тенісист за цей час передав на допомогу Україні суму понад 300 тисяч доларів. Він планує продовжити благодійну діяльність до кінця сезону.
Наступним турніром для Маррея стане Citi Open у Вашингтоні. Організатори змагань підтримали Маррея та готові подвоїти суму його призових.
"Ви не можете просто забути про це (про війну в Україні – прим.). Все ще триває. Людей досі вбивають, а дітям доводиться залишати свої домівки, вони опиняються в дуже трагічних ситуаціях. Важливо, щоб ЗМІ продовжували це висвітлювати, продовжували про це говорити", – заявив Маррей.
Енді Маррей посідає 50-те місце в рейтингу ATP. Британець є дворазовим чемпіоном Вімблдону та переможцем US Open.