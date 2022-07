Перша ракетка світу провела благодійний захід на підтримку України за участю Шевченка та Світоліної

Перша ракетка світового рейтингу тенісисток Іга Свьонтек провела благодійний захід на підтримку України у боротьбі із військовою агресією Росії.

Спортсменка зібрала друзів та вболівальників напередодні у Кракові. На події були присутні Андрій Шевченко, а також зірки українського тенісу Еліна Світоліна та Сергій Стаховський.

Свьонтек із гостями провели виставкові тенісні сети, суддею яких виступила Світоліна.

Twitter-акаунт Ukrainian Tennis повідомив, що загалом вдалося зібрати 422 тисячі євро. Ці гроші розподілять між фондом Еліни Світоліною, United24 та польським відділенням UNICEF.