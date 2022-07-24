Перша ракетка світу провела благодійний захід на підтримку України за участю Шевченка та Світоліної

Іга Свьонтек активно підтримує українців.

Перша ракетка світу провела благодійний захід на підтримку України за участю Шевченка та Світоліної
Швентек направила гроші на підтримку України

Перша ракетка світового рейтингу тенісисток Іга Свьонтек провела благодійний захід на підтримку України у боротьбі із військовою агресією Росії.

Спортсменка зібрала друзів та вболівальників напередодні у Кракові. На події були присутні Андрій Шевченко, а також зірки українського тенісу Еліна Світоліна та Сергій Стаховський.

Свьонтек із гостями провели виставкові тенісні сети, суддею яких виступила Світоліна.

Twitter-акаунт Ukrainian Tennis повідомив, що загалом вдалося зібрати 422 тисячі євро. Ці гроші розподілять між фондом Еліни Світоліною, United24 та польським відділенням UNICEF.

?? Thank you all? 2 million zloty raised (€422,000)

Iga ?wi?tek i Przyjaciele dla Ukrainy | ???? @ U24_gov_ua @iga_swiatek @ElinaSvitolina @Stako_tennis _ _ _

— Ukrainian Tennis ?? ENG (@ukrtennis_eng) July 23, 2022


Данило Слесь, ZN.ua





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