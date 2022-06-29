Перша ракетка світу проведе благодійний захід за участю зірок українського спорту

Перша ракетка світового рейтингу тенісисток Іга Свьонтек анонсувала проведення благодійного заходу на підтримку України 23 липня у Кракові.

Польська тенісистка розкрила подробиці події на своїй сторінці у Twitter .

Івент називатиметься "Іга Свьонтек та друзі для України".

В якості гостей на ньому будуть присутні амбасадори платформи United24 Еліна Світоліна та Андрій Шевченко.

Цього дня відбудеться парний матч, у якому разом зі Свьонтек зіграють український екс-тенісист Сергій Стаховський, польська зірка тенісу Агнешка Радванська та перспективний тенісист Мартін Павельськи. Очікується, що суддею на грі виступить Світоліна.

Також Свьонтек зіграє один сет проти Радванської.

Усі гроші, які вдасться зібрати, будуть спрямовані дітям та підліткам, які постраждали від військового вторгнення Росії. Їх розподілять між фондом Еліни Світоліної, United24 та польським відділенням UNICEF.

"Сподіваюся, що ми зустрінемося у великій кількості на арені Tauron у Кракові та перед екранами телевізорів, щоб показати силу спорту, який об'єднує всіх для допомоги та приносить радість. Дуже рада та вдячна, що ми це організували", - сказала Свьонтек.