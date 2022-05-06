РоSSию и Беларусь исключили из Международной федерации тенниса

Федерации тенниса РоSSии и Беларуси исключены из состава Международной федерации тенниса (ITF), сообщает Федерация Тенниса Украины .

Соответствующее решение было принято на конференции ITF. В результате тайного голосования 80% делегатов конференции высказались в поддержку исключения федераций стран-агрессоров из состава ITF, 20% делегатов были против этого.

24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.

На теннисных турнирах WTA и ATP роSSийские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.