РоSSию и Беларусь исключили из Международной федерации тенниса
Страны-агрессоры выкинуты из организации.
Федерации тенниса РоSSии и Беларуси исключены из состава Международной федерации тенниса (ITF), сообщает
Соответствующее решение было принято на конференции ITF. В результате тайного голосования 80% делегатов конференции высказались в поддержку исключения федераций стран-агрессоров из состава ITF, 20% делегатов были против этого.
24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.
После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.
На теннисных турнирах WTA и ATP роSSийские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.