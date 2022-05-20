УЕФА лишит РоSSию права на проведение Суперкубка-2023 - СМИ

Поединок должна была принять Казань.

УЕФА лишит РоSSию права на проведение Суперкубка-2023 - СМИ
УЕФА пока не лишил Казань Суперкубка-2023 официально
© talksport.com

УЕФА перенесет матч за Суперкубок Европы 2023 года из роSSийского города Казань, сообщает ESPN.

По информации источника, руководство европейского футбола уже рассматривает альтернативные варианты за пределами РоSSии.

Поединок между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона должен был состояться на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани, который принимал матчи ЧМ-2018.

Также Санкт-Петербург должен был принять финал Лиги чемпионов нынешнего сезона, но в итоге поединок между "Реалом" и "Ливерпулем" пройдет в пригороде Парижа из-за военного вторжения РФ в Украину.

Напомним, РоSSия и Беларусь были лишены права на проведение всех международных спортивных турниров. Кроме того, спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований.


Данил Слесь, ZN.ua

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