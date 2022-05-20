УЕФА лишит РоSSию права на проведение Суперкубка-2023 - СМИ

УЕФА перенесет матч за Суперкубок Европы 2023 года из роSSийского города Казань, сообщает ESPN .

По информации источника, руководство европейского футбола уже рассматривает альтернативные варианты за пределами РоSSии.

Поединок между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона должен был состояться на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани, который принимал матчи ЧМ-2018.

Также Санкт-Петербург должен был принять финал Лиги чемпионов нынешнего сезона, но в итоге поединок между "Реалом" и "Ливерпулем" пройдет в пригороде Парижа из-за военного вторжения РФ в Украину.