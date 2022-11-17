Є пропозиції з АПЛ: українець Маліновський залишить "Аталанту"

Лідер збірної України Руслан Маліновський залишить італійську "Аталанту" вже у січні, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, рішення попрощатися з футболістом у клубі вже ухвалено. При цьому наголошується, що 29-річний хавбек має пропозиції з англійської Прем'єр-ліги.

Які клуби мають на меті підписання українця – не уточнюється. Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про інтерес "Тоттенхема", "Ноттінгем Форест", "Вест Хема", а також "Мілана", "Інтера", "Роми" та "Марселя".

У нинішньому сезоні Руслан Маліновський забив 1 гол і зробив 2 асисти у 14 матчах за "Аталанту". При цьому українець перестав регулярно потрапляти до стартового складу команди.