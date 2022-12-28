Юрист пояснив, яким чином Мудрик зможе залишити Україну у разі переходу до "Арсеналу"

Спортивний юрист Ілля Скоропашкін розповів про те, яким чином вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрік зможе залишити Україну під час переходу до "Арсеналу" чи іншого європейського клубу.

"З 27 вересня, відповідно до Постанови Кабміну №1082, перелік підстав для перетину кордону було розширено також і для спортсменів, які включені до складу спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту. При цьому, виходячи з тексту Постанови, маються на увазі не лише українські клуби, а й іноземні.

Виходить, що при перетині кордону таким способом проблем не буде, але при собі потрібно мати підписаний контракт та офіційний лист міністра молоді та спорту до Держприкордонслужби про причини виїзду. Але в такому разі Мудрику доведеться щомісяця отримувати листи-продовження його терміну перебування для участі в АПЛ, оскільки згідно із законом встановлено обмеження у 30 днів", - наводить слова Скоропашкіна FanDay .

Зазначимо, що внаслідок війни, яку розпочала Росія, в Україні оголошено військовий стан та загальна мобілізація, під час якої чоловіки призовного віку не можуть виїжджати за межі країни, окрім деяких винятків.

Нагадаємо, що контракт Михайла Мудрика із "Шахтарем" розрахований до 2026 року. Нинішнього сезону на його рахунку 18 матчів, 10 голів та 8 асистів у всіх турнірах.