Бубка залишить пост президента НОК України – ЗМІ

У листопаді організація може отримати нового керівника, інформує ZN.ua.

Бубка залишить пост президента НОК України – ЗМІ
Бубка очолює НОК із 2005 року
© НОК України

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка найближчим часом залишить свою посаду, повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, 17 листопада на черговій Генеральній асамблеї НОК відбудуться вибори нового керівника організації.

Сергій Бубка обіймає посаду президента НОК з 2005 року і не братиме участі у нових виборах.

При цьому головними претендентами на посаду можуть стати міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт та олімпійський чемпіон із боротьби Жан Беленюк, який також є народним депутатом. Очікується, що Бубка підтримає кандидатуру Гутцайта.


Данило Слесь, ZN.ua





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