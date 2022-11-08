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2022-11-08
Мессі влітку залишить ПСЖ – ЗМІ
Аргентинець не залишиться у Парижі.
Мессі – легенда футболу© PSG
Зірка збірної АргентиниЛіонель Мессі визначився зі своїм майбутнім.
Іспанські ЗМІ повідомляють, що футболіст вирішив залишити французький ПСЖ.
Контракт 35-річного аргентинця з ПСЖ добігає кінця цього сезону і, судячи з усього, не буде продовжено.
Головним чинником ухвалення рішення стала сім'я Лео, яка почувається не комфортно у Парижі.
Ліонель перейшов до ПСЖ влітку минулого року як вільний агент. Цього сезону Мессі забив 12 голів і віддав 13 гольових передач у 17 матчах за ПСЖ.
Олексій Леонічев, ZN.ua