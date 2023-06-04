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2023-06-04
У ПСЖ офіційно повідомили про відхід Мессі
Аргентинець залишає Париж.
Нападник Ліонель Мессі залишає ПСЖ, повідомляє прес-служба парижан, інформує
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"Після двох сезонів у французькій столиці пригода Лео Мессі підійде до кінця після завершення сезону-2022/2023. Клуб хотів би висловити свою щиру подяку семиразовому володарю "Золотого м'яча", який також виграв два чемпіонські титули з ПСЖ", - йдеться у заяві парижан.
Нагадаємо, цього сезону в активі Мессі 21 гол і 20 асистів у 41 матчі. При цьому нещодавно футболіста тимчасово усунули від тренувань із парижанами через неузгоджену поїздку до Саудівської Аравії.
Аргентинець перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.
Олексій Леонічев, ZN.ua