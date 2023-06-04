У ПСЖ офіційно повідомили про відхід Мессі

Аргентинець залишає Париж.

Нападник Ліонель Мессі залишає ПСЖ, повідомляє прес-служба парижан, інформує ZN.ua .

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"Після двох сезонів у французькій столиці пригода Лео Мессі підійде до кінця після завершення сезону-2022/2023. Клуб хотів би висловити свою щиру подяку семиразовому володарю "Золотого м'яча", який також виграв два чемпіонські титули з ПСЖ", - йдеться у заяві парижан.

Нагадаємо, цього сезону в активі Мессі 21 гол і 20 асистів у 41 матчі. При цьому нещодавно футболіста тимчасово усунули від тренувань із парижанами через неузгоджену поїздку до Саудівської Аравії.

Аргентинець перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.