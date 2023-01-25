Росію позбавили права на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2023

Окупанти втратили ще одне престижне футбольне змагання, інформує ZN.ua.

Росію позбавили права на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2023
Поєдинку у Казані не буде
© Sportbox

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) офіційно позбавив Росію права на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2023.

Поєдинок мав пройти у Казані, а новим місцем проведення зустрічі за трофей організація обрала Афіни.

Нагадаємо, Казань отримала право провести матч між переможцем Ліги чемпіонів та Ліги Європи два роки тому. Це міг бути перший розіграш європейського Суперкубку, проведений у Росії.

Росія та Білорусь були позбавлені права на проведення всіх міжнародних спортивних турнірів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Крім того, спортсменів було усунуто від більшості міжнародних змагань.

З Росії було перенесено фінал Ліги чемпіонів та домашні матчі європейських футбольних турнірів, матчі баскетбольної Євроліги, російський етап "Формули-1" та інші змагання.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Ярмоленко відзначився черговим голом за "Аль-Айн" в ОАЕЯрмоленко відзначився черговим голом за "Аль-Айн" в ОАЕ
Роналду дебютував за "Аль-Наср" у матчі проти МессіРоналду дебютував за "Аль-Наср" у матчі проти Мессі
Мудрик провів перше тренування у "Челсі"Мудрик провів перше тренування у "Челсі"
"Ювентус" отримав покарання за фінансові махінації керівництва клубу"Ювентус" отримав покарання за фінансові махінації керівництва клубу
У "Челсі" оцінили дебютний матч МудрикаУ "Челсі" оцінили дебютний матч Мудрика
Блок рекламы


Похожие новости
Український футболіст став героєм матчу чемпіонату БельгіїУкраїнський футболіст став героєм матчу чемпіонату Бельгії
Європейські країни можуть бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо Росію допустять до ІгорЄвропейські країни можуть бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо Росію допустять до Ігор
Баскетболісти влаштували масову бійку прямо під час матчу НБАБаскетболісти влаштували масову бійку прямо під час матчу НБА
В УАФ вважають незаконним можливе проведення позачергового конгресу з виборами нового президентаВ УАФ вважають незаконним можливе проведення позачергового конгресу з виборами нового президента
ФІФА розглядає три формати проведення ЧС-2026ФІФА розглядає три формати проведення ЧС-2026
Зірковий польський голкіпер програв суперечку Мессі прямо під час матчу ЧС-2022Зірковий польський голкіпер програв суперечку Мессі прямо під час матчу ЧС-2022
Під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг уболівальник із закликом врятувати УкраїнуПід час матчу ЧС-2022 на поле вибіг уболівальник із закликом врятувати Україну
Промоутер назвав можливі країни для проведення бою Усик – Ф'юріПромоутер назвав можливі країни для проведення бою Усик – Ф'юрі
"Динамо" – "Колос": відео онлайн-трансляція матчу УПЛ"Динамо" – "Колос": відео онлайн-трансляція матчу УПЛ
"Динамо" - "Колос" 2:2: огляд матчу, відео голів і вилучень"Динамо" - "Колос" 2:2: огляд матчу, відео голів і вилучень
Последние новости
Подгружаем последние новости