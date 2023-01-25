Росію позбавили права на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2023

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) офіційно позбавив Росію права на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2023.

Поєдинок мав пройти у Казані, а новим місцем проведення зустрічі за трофей організація обрала Афіни.

Нагадаємо, Казань отримала право провести матч між переможцем Ліги чемпіонів та Ліги Європи два роки тому. Це міг бути перший розіграш європейського Суперкубку, проведений у Росії.

Росія та Білорусь були позбавлені права на проведення всіх міжнародних спортивних турнірів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Крім того, спортсменів було усунуто від більшості міжнародних змагань.

З Росії було перенесено фінал Ліги чемпіонів та домашні матчі європейських футбольних турнірів, матчі баскетбольної Євроліги, російський етап "Формули-1" та інші змагання.