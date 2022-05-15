Легенда украинского тенниса ярко высмеял роSSийские угрозы Финляндии: фото

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский метко высмеял угрозы со стороны РоSSийской Федерации в адрес Финляндии из-за желания скандинавской страны вступить в НАТО, информирует Апостроф .

Яркой иллюстрацией, которая описывает данную ситуацию, экс-теннисист поделился в сторис Instagram.

На фото в горящем танке, который буксирует украинский трактор, изображен президент РоSSии Владимир Путин. Последний при этом сыплет угрозами: "Я предупреждаю тебя, Финляндия".