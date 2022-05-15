Новостей.COM ⇒
2022-05-15
Легенда украинского тенниса ярко высмеял роSSийские угрозы Финляндии: фото
Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский метко высмеял угрозы со стороны РоSSийской Федерации в адрес Финляндии из-за желания скандинавской страны вступить в НАТО, информирует
Яркой иллюстрацией, которая описывает данную ситуацию, экс-теннисист поделился в сторис Instagram.
На фото в горящем танке, который буксирует украинский трактор, изображен президент РоSSии Владимир Путин. Последний при этом сыплет угрозами: "Я предупреждаю тебя, Финляндия".
Стаховский - победитель восьми турниров ATP. Карьеру теннисиста он завершил в январе текущего года. С началом роSSийско-украинской войны Сергей вступил в территориальную оборону Киева.
Сергей Антонов, Апостроф