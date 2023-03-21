Легендарна тенісистка вдруге перемогла рак

Колишня перша ракетка світу Мартіна Навратілова заявила, що зуміла перемогти рак.

"Я була в повній паніці протягом трьох днів, думаючи, що можу не зустріти наступне Різдво. У кого подвійний рак? Я ніколи не була невдахою, але це вже стає смішно... Здаватися, зупинятися - це просто не в моїй ДНК і зараз, наскільки відомо лікарям, я поборола рак", - повідомила Навратілова.

Нагадаємо, у 66-річної екстенісистки на початку листопада знайшли збільшений лімфовузол на шиї, а обстеження виявило одразу два види онкології – горла та молочної залози.

У 2010-му році у колишньої спортсменки вже був рак грудей, але вона впоралася із хворобою.