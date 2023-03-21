Легендарна тенісистка вдруге перемогла рак
Спортсменка впоралася з тяжкою хворобою.
Колишня перша ракетка світу Мартіна Навратілова заявила, що зуміла перемогти рак.
"Я була в повній паніці протягом трьох днів, думаючи, що можу не зустріти наступне Різдво. У кого подвійний рак? Я ніколи не була невдахою, але це вже стає смішно... Здаватися, зупинятися - це просто не в моїй ДНК і зараз, наскільки відомо лікарям, я поборола рак", - повідомила Навратілова.
Нагадаємо, у 66-річної екстенісистки на початку листопада знайшли збільшений лімфовузол на шиї, а обстеження виявило одразу два види онкології – горла та молочної залози.
У 2010-му році у колишньої спортсменки вже був рак грудей, але вона впоралася із хворобою.
Мартіна Навратілова народилася Празі, і з 1981 року виступала на професійному рівні під прапором США. Вона була першою ракеткою світу 331 тиждень та 18 разів перемагала на турнірах Великого шолома.