Легендарна тенісистка вдруге перемогла рак

Спортсменка впоралася з тяжкою хворобою.

Легендарна тенісистка вдруге перемогла рак
Навратілової 66 років
© The Sun

Колишня перша ракетка світу Мартіна Навратілова заявила, що зуміла перемогти рак.

"Я була в повній паніці протягом трьох днів, думаючи, що можу не зустріти наступне Різдво. У кого подвійний рак? Я ніколи не була невдахою, але це вже стає смішно... Здаватися, зупинятися - це просто не в моїй ДНК і зараз, наскільки відомо лікарям, я поборола рак", - повідомила Навратілова.

Нагадаємо, у 66-річної екстенісистки на початку листопада знайшли збільшений лімфовузол на шиї, а обстеження виявило одразу два види онкології – горла та молочної залози.

У 2010-му році у колишньої спортсменки вже був рак грудей, але вона впоралася із хворобою.

Мартіна Навратілова народилася Празі, і з 1981 року виступала на професійному рівні під прапором США. Вона була першою ракеткою світу 331 тиждень та 18 разів перемагала на турнірах Великого шолома.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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