МОК лишил РоSSию и Беларусь возможности транслировать Олимпиады 2026 и 2028 годов

РоSSия и Беларусь не были допущены к участию в тендере приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов, передает Tribuna.com .

В официальном пресс-релизе Международного олимпийского комитета обе страны отсутствуют. Тендерные документы утверждались до 25 апреля.

Стоит отметить, что сообщении МОК от 24 февраля РоSSия и Беларусь находились в списке, но затем их исключили из процесса после начала военного вторжения в Украину. Агрессоры нарушили Олимпийское перемирие.

Напомним, зимнюю Олимпиаду-2026 будут принимать Милан и Кортина-д'Ампеццо, а летние Игры-2028 пройдут в Лос-Анджелесе.

Стоит отметить, что практически весь спорт страны-агрессора и ее партнера оказался в изоляции.