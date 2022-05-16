МОК лишил РоSSию и Беларусь возможности транслировать Олимпиады 2026 и 2028 годов

Обе страны исключены из списка участников тендера.

МОК лишил РоSSию и Беларусь возможности транслировать Олимпиады 2026 и 2028 годов
МОК не продаст права на трансляцию Игр в РоSSию и Беларусь
© МОК

РоSSия и Беларусь не были допущены к участию в тендере приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов, передает Tribuna.com.

В официальном пресс-релизе Международного олимпийского комитета обе страны отсутствуют. Тендерные документы утверждались до 25 апреля.

Стоит отметить, что сообщении МОК от 24 февраля РоSSия и Беларусь находились в списке, но затем их исключили из процесса после начала военного вторжения в Украину. Агрессоры нарушили Олимпийское перемирие.

Напомним, зимнюю Олимпиаду-2026 будут принимать Милан и Кортина-д'Ампеццо, а летние Игры-2028 пройдут в Лос-Анджелесе.

Стоит отметить, что практически весь спорт страны-агрессора и ее партнера оказался в изоляции.


Данил Слесь, ZN.ua

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