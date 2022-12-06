ФІФА розглядає три формати проведення ЧС-2026

Турнір стане історичним.

ФІФА розглядає три формати проведення ЧС-2026
Участь на ЧС-2026 візьме рекордна кількість збірних
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ФІФА розглядає три формати проведення ЧС-2026 з футболу.

З 2026 року на турнір буде відібрано 48 збірних із шести конфедерацій. Спочатку організація планувала зробити 16 груп по три команди, але тепер обрала ще два варіанти.

Альтернативою основному варіанту є наявність 12 груп по чотири колективи. У такому разі до 1/16 фіналу пройдуть по дві найкращі збірні квартетів, а також 8 із 12 команд, які займуть треті місця.

Ще одним варіантом є ідея з поділом на дві ліги по 24 команди. У кожній із ліг буде сформовано по 6 квартетів, з яких по 16 команд вийдуть до 1/8 фіналу. Таким чином, переможці кожної з ліг виявляться у фіналі ЧС.

Зазначимо, що нинішній ЧС-2022 у Катарі вперше проходить у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці. ЧС-2026 відбудеться у США, Канаді та Мексиці.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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