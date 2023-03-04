Чоловіча збірна України з баскетболу залишилася без головного тренера

Федерація баскетболу України оголосила про те, що Айнарс Багатскіс залишив посаду головного тренера збірної України.

Повідомляється, що тренер завершив угоду після закінчення кваліфікації чемпіонату світу-2023, на який наставник вивести збірну України не зумів.

Збірна України завершила відбірковий турнір, здобувши чотири перемоги у десяти поєдинках групи L. Команда розташувалася на передостанньому місці.

Багатскіс працював на чолі української збірної 3,5 роки. Під керівництвом латвійського фахівця команді вдалося кваліфікуватися на ЧЄ-2021, вигравши свою групу відбору, а також пробитися до 1/8 фіналу європейської першості.

Після чемпіонату Європи термін співпраці сторін минув, але тренер вирішив залишитися. Багатскіс із національною збірною провів 24 офіційні матчі, з яких 13 виграв і 11 програв.