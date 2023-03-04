Чоловіча збірна України з баскетболу залишилася без головного тренера
Команду покинув наставник.
Федерація баскетболу України оголосила про те, що Айнарс Багатскіс залишив посаду головного тренера збірної України.
Повідомляється, що тренер завершив угоду після закінчення кваліфікації чемпіонату світу-2023, на який наставник вивести збірну України не зумів.
Збірна України завершила відбірковий турнір, здобувши чотири перемоги у десяти поєдинках групи L. Команда розташувалася на передостанньому місці.
Багатскіс працював на чолі української збірної 3,5 роки. Під керівництвом латвійського фахівця команді вдалося кваліфікуватися на ЧЄ-2021, вигравши свою групу відбору, а також пробитися до 1/8 фіналу європейської першості.
Після чемпіонату Європи термін співпраці сторін минув, але тренер вирішив залишитися. Багатскіс із національною збірною провів 24 офіційні матчі, з яких 13 виграв і 11 програв.