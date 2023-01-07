Збірна Франції залишила Дешама головним тренером команди

Фахівець продовжить роботу на посаді.

Збірна Франції залишила Дешама головним тренером команди
Контракт Дешама продовжено
© World Economic Forum

Дідьє Дешам залишився головним тренером збірної Франції.

Федерація футболу Франції оголосила про продовження контракту із 54-річним французом до червня 2026 року.

Також угоди продовжено з асистентом Дешама Гі Стефаном, тренером воротарів Франком Равіо та тренером з фізпідготовки Сирілем Муньє.

Нагадаємо, Дешам керує збірною Франції із 2012 року. Під його керівництвом команда виграли чемпіонат світу 2018 року, Лігу націй 2021 року, грала у фіналах Євро-2016 та чемпіонату світу-2022 у Катарі.

При Дешамі французи здобули 89 перемог, 28 разів зіграли внічию і 22 рази поступилися у 139 матчах. При цьому команда забила 279 голів, а пропустила 119 голів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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