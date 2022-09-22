Усик заявив, що йому залишилося провести три бої у кар'єрі

Український боксер найближчим часом може завершити свою кар'єру, інформує ZN.ua.

Усик заявив, що йому залишилося провести три бої у кар'єрі
Усик двічі переміг Джошуа
© Boxingscene

Чемпіон WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) розповів про те, що йому залишилося провести три бою на проіф-рингу.

"Після реваншу з Джошуа ще максимум три поєдинки я можу бути піковим, три підготовки. Ти хочеш сказати, що у тебе боксерської кар'єри залишилося три бою? Так. З Ф'юрі, з Канело, на НСК "Олімпійський" – і до побачення. Сауль же хотів боксувати, але це фрико-бій буде, чисто бабок заробити", - сказав Усик.

Нагадаємо, наприкінці серпня Усик у реванші переміг Джошуа роздільним рішенням суддів та захистив свої титули. Бій проходив у Джідді (Саудівська Аравія).

Після початку війни боксер прибув до України та підтримував військових, а потім залишив країну для підготовки до бою. При цьому промоутер Усика ще перед реваншем повідомляв, що одразу після нього боксер повернеться до України.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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