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2023-01-25
Мессі планує зіграти за збірну Аргентини на ЧС-2026
Зірковий гравець не планує завершувати кар'єру у національній команді, інформує
На ЧС-2026 Мессі буде 38 років© Globo
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не виключає, що гратиме за національну команду на чемпіонаті світу-2026, повідомляє
35-річний гравець точно планує продовжувати грати за Аргентину, принаймні, до Копа Америка-2024, а можливо і до ЧС-2026.
Нагадаємо, Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021 році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.
На ЧС-2022 у Катарі Мессі разом зі збірною Аргентини виграв Мундіаль, обігравши у фіналі збірну Франції. Лео оформив дубль у вирішальній грі.
Фінальна частина чемпіонату світу 2026 року пройде у США, Канаді та Мексиці.
Олексій Леонічев, ZN.ua