Мессі планує зіграти за збірну Аргентини на ЧС-2026

Зірковий гравець не планує завершувати кар'єру у національній команді, інформує ZN.ua.

Мессі планує зіграти за збірну Аргентини на ЧС-2026
На ЧС-2026 Мессі буде 38 років
© Globo

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не виключає, що гратиме за національну команду на чемпіонаті світу-2026, повідомляєL'Equipe.

35-річний гравець точно планує продовжувати грати за Аргентину, принаймні, до Копа Америка-2024, а можливо і до ЧС-2026.

Нагадаємо, Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021 році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.

На ЧС-2022 у Катарі Мессі разом зі збірною Аргентини виграв Мундіаль, обігравши у фіналі збірну Франції. Лео оформив дубль у вирішальній грі.

Фінальна частина чемпіонату світу 2026 року пройде у США, Канаді та Мексиці.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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