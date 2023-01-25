Мессі планує зіграти за збірну Аргентини на ЧС-2026

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не виключає, що гратиме за національну команду на чемпіонаті світу-2026, повідомляє L'Equipe .

35-річний гравець точно планує продовжувати грати за Аргентину, принаймні, до Копа Америка-2024, а можливо і до ЧС-2026.

Нагадаємо, Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021 році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.

На ЧС-2022 у Катарі Мессі разом зі збірною Аргентини виграв Мундіаль, обігравши у фіналі збірну Франції. Лео оформив дубль у вирішальній грі.