Найкраща тенісистка світу розірве контракт із компанією, яка залишилася працювати в Росії

Польська тенісистка Іга Свьонтек припинить співпрацю з китайським виробником смартфонів Xiaomi, повідомляє видання Wyborcza.

За інформацією джерела, розрив контракту пов'язаний з тим, що китайська компанія не пішла з російського ринку після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а стала на ньому лідером після відходу Apple та Samsung.

Зазначимо, що Свьонтек співпрацювала з Xiaomi з лютого 2021 року. Цікаво, що бренд є другим за популярністю у Польщі.

Свьонтек є першою ракеткою світу та триразовою чемпіонкою турнірів Великого шолома.