Найкраща тенісистка світу розірве контракт із компанією, яка залишилася працювати в Росії

Спортсменка не працюватиме з Xiaomi.

Найкраща тенісистка світу розірве контракт із компанією, яка залишилася працювати в Росії
Свьонтек – найкраща тенісистка світу
© btu.org.ua

Польська тенісистка Іга Свьонтек припинить співпрацю з китайським виробником смартфонів Xiaomi, повідомляє видання Wyborcza.

За інформацією джерела, розрив контракту пов'язаний з тим, що китайська компанія не пішла з російського ринку після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а стала на ньому лідером після відходу Apple та Samsung.

Зазначимо, що Свьонтек співпрацювала з Xiaomi з лютого 2021 року. Цікаво, що бренд є другим за популярністю у Польщі.

Свьонтек є першою ракеткою світу та триразовою чемпіонкою турнірів Великого шолома.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого окупантів було виключено практично зі всіх міжнародних спортивних змагань, а в деяких турнірах росіяни виступають під нейтральним прапором.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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