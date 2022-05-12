Футбол не может остановить войну, мы можем только требовать мира, - президент ФИФА

Инфантино выразил поддержку Украине.

Футбол не может остановить войну, мы можем только требовать мира, - президент ФИФА
Джанні Інфантіно
Фото: uefa.com

В Вене прошел 46-й Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который рассмотрел целый ряд важных вопросов.

В своем выступлении перед началом рабочего заседания президент ФИФА Джанни Инфантино, в частности, упомянул о роли футбола в решении вопросов войны и мира.

"Футбол, конечно, доставляет нам удовольствие и эмоции, что является самой главной его задачей. Но есть проблемы, которые футбол, к сожалению, решить не может. Это те проблемы, о которых говорили ранее вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас и вице-канцлер Австрии Вернер Коглер.

Футбол не может остановить войну! Мы сейчас в Европе столкнулись с военным конфликтом, чего не знали уже давно. Когда я стал президентом ФИФА, я и подумать не мог, что ситуация в мире будет столь печальной", - цитирует Инфантино пресс-служба УАФ.

"Футбол не может остановить войну, но может этому способствовать, может помогать, может требовать мира. И именно это я делаю здесь, так же, как и на последнем Конгрессе ФИФА. Мы должны приложить все усилия ради мира. Чтобы он снова пришел в Украину . Должны помогать жертвам этой войны", — отметил Инфантино.

Добавим, что в работе 46-го Конгресса УЕФА дистанционно из Украины приняла участие делегация УАФ во главе с президентом ассоциации, членом исполкома УЕФА Андреем Павелко.

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