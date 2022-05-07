Эра Абрамовича завершена: "Челси" официально объявил о продаже клуба

Клуб больше не принадлежит россиянину.

Эра Абрамовича завершена:
Абрамович владел лондонским клубом 19 лет
© Википедия

"Челси" на своем официальном сайте сообщил о том, что клуб получил новых владельцев.

Ими станет консорциум, в который вошли американские бизнесмены Тодд Боэли, Марк Уолтер, а также швейцарец Хансйорг Висс.

Они приобретут "Челси" за 2,5 миллиарда фунтов, и гарантируют еще 1,75 миллиарда инвестиций в развитие клуба. 2,5 миллиарда, за которые приобретен "Челси", пойдут на благотворительные цели, в том числе на помощь украинским беженцам.

Ожидается, что под управление новых владельцев "Челси" перейдет к концу мая.

Напомним, что Роман Абрамович попал под санкции после вторжения РоSSии в Украину и вынужден был продать лондонский клуб.

Роман Абрамович владел клубом со 2 июля 2003 года. По данным на 2022 год, "Челси" занимает восьмое место в списке клубов с самыми высокими доходами. За этот период "Челси" неоднократно становился победителем чемпионата Англии и Лиги чемпионов.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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