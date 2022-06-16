Легендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клуба

Бразильский защитник Дани Алвес покинул "Барселону", о чем сообщил на своей странице в Instagram.

39-летний футболист был готов заключить новый краткосрочный контракт, но в клубе решили отказаться от продолжения сотрудничества с ветераном.

"Я не могу попрощаться и не поблагодарить тех, кто стоит за кулисами и помогает нам быть совершенными. Спасибо вам. Также спасибо за возможность вернуться в клуб и снова надеть эту футболку", - написал футболист.

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Дани Алвес выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 год и завоевал с клубом огромное количество различных трофеев. Затем защитник выступал за "Ювентус", ПСЖ и "Сан-Паулу", а в 2021-м году снова вернулся в "Барсу". В минувшем сезоне он провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.