Легендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клуба

Дани Алвес попрощался с каталонцами.

Легендарный футболист
Дани Алвес стал свободным агентом
© Barcelona FC

Бразильский защитник Дани Алвес покинул "Барселону", о чем сообщил на своей странице в Instagram.

39-летний футболист был готов заключить новый краткосрочный контракт, но в клубе решили отказаться от продолжения сотрудничества с ветераном.

"Я не могу попрощаться и не поблагодарить тех, кто стоит за кулисами и помогает нам быть совершенными. Спасибо вам. Также спасибо за возможность вернуться в клуб и снова надеть эту футболку", - написал футболист.

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Публикация от Daniel Alves (@danialves)

Дани Алвес выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 год и завоевал с клубом огромное количество различных трофеев. Затем защитник выступал за "Ювентус", ПСЖ и "Сан-Паулу", а в 2021-м году снова вернулся в "Барсу". В минувшем сезоне он провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.


Данил Слесь, ZN.ua





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