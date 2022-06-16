"Динамо" проведет благотворительные матчи со швейцарскими клубами

Киевское "Динамо" проведет товарищеские матчи со швейцарскими клубами "Ивердон Спорт" и "Лозанна", о чем сообщила пресс-служба украинского клуба .

Поединок с "Ивердон Спорт" пройдет 26 июня на Муниципальном стадионе Ивердона. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Все заработанные на продаже билетов деньги организаторы передадут на поддержку украинских беженцев, которые находятся в Швейцарии. Билеты будут продаваться по 10 швейцарских франков (порядка 300 гривен), но также будет возможность сделать пожертвование на две суммы - 1500 и 3000 гривен.

Игра с "Лозанной" состоится на арене "Стад де ля Тюильер" 29 июня. Начало - в 21:00.

Напомним, в рамках благотворительного тура под лозунгом "Play for Peace. Stop the War" киевляне с 12 апреля по 13 мая провели семь матчей по всей Европе и собрали более 25 миллионов гривен.