Играть домашние матчи сборной Украины в Польше было моим пожеланием – Петраков

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков провел предматчевую пресс-конференцию перед поединком Лиги наций против Армении.

"Играть в Лодзе было моим пожеланием. Руководство спросило меня, в каком городе я хочу играть. Я предложил играть в Лодзе. Здесь много наших украинцев работает. Больше 6000. Поэтому я и сказал, что лучше играть в Лодзе.

Тарас Степаненко уже уехал, я его домой отпустил. Бущан уже поехал домой. Соболь сегодня только приступает к тренировкам после простуды. И заболел Сирота, тоже простуда. А все кто здоровы – увидим на тренировке сейчас, кто как готов на завтрашнюю игру", - сообщил Петраков.

Матч Лиги наций Украина – Армения состоится завтра, 11 июня, в польском городе Лодзь.

Отметим, что именно в этом городе в 2019 году украинская сборная U-20 под руководством Александра Петракова выиграла молодежный чемпионат мира.

В первом матче нового сезона Лиги наций Украина обыграла на выезде Ирландию со счетом 1:0, а победным голом отметился Виктор Цыганков.