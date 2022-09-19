Росія вимагає дискваліфікувати головного тренера збірної України з футболу Петракова

Російський футбольний союз (РФС) звернувся до УЄФА із вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова, повідомляє The Guardian.

Росіяни звинуватили спеціаліста в "недотриманні політичного нейтралітету та дискримінаційних висловлюваннях".

Лист від РФ надійшов до інспекторів УЄФА з етики та дисципліни з цитатами українського тренера. Петраков у спілкуванні із журналістами заявляв про підтримку захисників України, а також закликав усунути російських спортсменів від усіх міжнародних змагань.

У РФС побачили у заявах Петракова "дискримінацію за національною ознакою" та "використання футболу для відстоювання політичних поглядів".