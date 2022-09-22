Петраков прокоментував розгромну поразку України від Шотландії у Лізі націй

Українці програли у Глазго.

Петраков прокоментував розгромну поразку України від Шотландії у Лізі націй
Україна пропустила три голи
© УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував поразку від Шотландії у матчі Ліги націй.

"У нас не було основних гравців, які отримали травми, тож я дав шанс зіграти іншим футболістам. Не грали Зінченко, Бущан, Забарний отримав "зайву". Трубін зіграв непогано. Я дав шанс іншим виконавцям, вони зіграли невдало. У першому таймі команда виглядала ще більш-менш, а у другому ми побачили багато браку. Наш футбол трохи відрізняється від британського. Я попереджав хлопців, говорив їм про це", - повідомив Петраков.

Нагадаємо, матч Шотландія - Україна завершився з рахунком 3:0 на користь британців.

Шотландія завдяки цій перемозі вийшла на перше місце групи 1 Ліги B та випереджає Україну на два очки. Наступний матч збірна України зіграє на виїзді проти Вірменії 24 вересня, а другу гру із Шотландією підопічні Петракова проведуть 27 вересня. Також у цій групі виступає Ірландія.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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