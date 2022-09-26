Доля мого контракту вирішиться після матчу з Шотландією – Петраков

Українцям треба лише перемагати.

Доля мого контракту вирішиться після матчу з Шотландією – Петраков
Петраков очолив збірну України у серпні минулого року
© УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков розповів про можливе продовження контракту з командою.

"Жодних переговорів немає. Завтра матч, після нього все дізнаєтесь. Це питання до президента УАФ. У нас 24 футболісти в команді, всі здорові. Всі гравці та тренерський штаб хочуть піднятися в дивізіон А Ліги націй. Я вже близько року працюю головним тренером збірної України Я вже адаптувався.

Спочатку було дуже тяжко. Специфіка роботи у національній команді полягає в тому, що тут кожен матч є відповідальним. Відповідальність тут зростає у рази. І рівень цих матчів дуже високий – один матч коштує 10 у внутрішньому чемпіонаті. Після матчів збірної я вдома відчуваю сильну втому. Дуже важко. Але я швидко відходжу буквально за 3-4 дні. Матчі збірних – дуже серйозний рівень”, - повідомив Петраков.

Нагадаємо, завтра, 27 вересня, у рамках останнього матчу Ліги націй Україна у Кракові зустрінеться із Шотландією.

У разі перемоги команди Петракова Україна займе перше місце у групі та підніметься до елітного дивізіону турніру.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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