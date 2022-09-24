Вірменія потрапила під український каток – Петраков

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував розгром Вірменії у Лізі націй.

"Футбол буває дуже жорстоким. Я був у такому становищі, в якому зараз перебуває головний тренер збірної Вірменії та вся команда, 21 вересня. Хочу підтримати їх. Є такий вираз – вони потрапили під каток. Під наш каток.

Я не здивований таким результатом. Дуже добре, що після такого болючоъ поразки хлопці все зрозуміли та виконали. Я їм дуже вдячний. Це чисто їхня перемога. Як тренеру мені дуже приємно, що не опустили руки, вийшли і все виконали. Це заслуга хлопців та дівчат. Молодці", - наводить слова Петракова прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч передостаннього туру Ліги націй Вірменія – Україна завершився із рахунком 5:0 на користь команди Петракова.

27 вересня Україна в останньому матчі Ліги націй у Польщі зіграє проти Шотландії, а переможець протистояння займе перше місце у групі та вийде до елітного дивізіону турніру.