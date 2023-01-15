Колишній головний тренер збірної України Петраков очолив іншу національну команду

Спеціаліст працюватиме у Вірменії.

Колишній головний тренер збірної України Петраков очолив іншу національну команду
Петраков продовжить тренувати на міжнародному рівні
© УАФ

Український тренер Олександр Петраков офіційно очолив збірну Вірменії.

Про це повідомила федерація футболу Вірменії.

Минулим наставником команди був іспанець Хоакін Капаррос. Термін контракту з українським фахівцем не уточнюється.

12 січня стало відомо про відставку 65-річного Петракова з посади головного тренера збірної України.

Тренер очолював українську національну команду з листопада 2021 року. Під його керівництвом збірна України провела 15 матчів, у яких здобула 6 перемог за 7 нічиїх та 2 поразки. При цьому команда не змогла пробитися на ЧС-2022.


Данило Слесь, ZN.ua





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