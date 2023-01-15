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2023-01-15
Колишній головний тренер збірної України Петраков очолив іншу національну команду
Спеціаліст працюватиме у Вірменії.
Український тренер Олександр Петраков офіційно очолив збірну Вірменії.
Про це
Минулим наставником команди був іспанець Хоакін Капаррос. Термін контракту з українським фахівцем не уточнюється.
12 січня стало відомо про відставку 65-річного Петракова з посади головного тренера збірної України.
Тренер очолював українську національну команду з листопада 2021 року. Під його керівництвом збірна України провела 15 матчів, у яких здобула 6 перемог за 7 нічиїх та 2 поразки. При цьому команда не змогла пробитися на ЧС-2022.
Данило Слесь, ZN.ua