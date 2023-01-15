Колишній головний тренер збірної України Петраков очолив іншу національну команду

Український тренер Олександр Петраков офіційно очолив збірну Вірменії.

Про це повідомила федерація футболу Вірменії.

Минулим наставником команди був іспанець Хоакін Капаррос. Термін контракту з українським фахівцем не уточнюється.

12 січня стало відомо про відставку 65-річного Петракова з посади головного тренера збірної України.

Тренер очолював українську національну команду з листопада 2021 року. Під його керівництвом збірна України провела 15 матчів, у яких здобула 6 перемог за 7 нічиїх та 2 поразки. При цьому команда не змогла пробитися на ЧС-2022.