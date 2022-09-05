Петраков назвав склад збірної України для підготовки до матчів Ліги націй

До заявки увійшли 25 футболістів, а ще шість гравців потрапили до резервного списку, інформує ZN.ua.

Петраков назвав склад збірної України для підготовки до матчів Ліги націй
Петраков збере команду у Варшаві
© УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков оголосив список гравців, які викликані на вересневий збір для підготовки та участі у трьох матчах Ліги націй.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Дмитро Різник ("Ворскла"), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі – "Динамо"), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (всі – "Шахтар"), Віталій Міколенко ("Евертон", Англія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі – "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – "Динамо"), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1").

Резерв: Артем Бєсєдін ("Динамо"), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва – СК "Дніпро-1"), Єгор Назарина ("Зоря"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).

Збірна України розпочне збір 16 вересня у Варшаві. Потім комнада проведе матчі проти Шотландії (21 та 27 вересня) та Вірменії (24 вересня).


Данило Слесь, ZN.ua





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