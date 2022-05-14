"Динамо" вслед за "Шахтером" планирует проводить матчи Лиги чемпионов в Польше

Киевлянам надо пройти три раунда квалификации.

Квалификация должна стартовать уже летом
© ФК Динамо

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу СМИ рассказал, где киевский клуб планирует играть еврокубковые матчи в следующем сезоне.

"Сразу после благотворительного матча с "Легией" я сказал президенту клуба Игорю Суркису, что было бы хорошо сыграть наши еврокубковые матчи здесь, в Польше. Польша — отличное место для таких матчей. Тут отличная футбольная атмосфера, а, главное, в Польше сейчас много украинцев. Конечно, лучше было бы играть в Киеве, но если это окажется невозможным, будем играть в Польше.

Уверен, что многие украинские болельщики пришли бы на такие матчи, и мы бы чувствовали себя как дома. Это было бы очень важно как для "Динамо", так и для Украины. В каком именно польском городе мы можем проводить свои еврокубковые матчи? В Польше много замечательных стадионов, это большая страна. Уверен, тут смогут играть свои еврокубковые матчи и "Динамо", и "Шахтер", - сообщил Луческу в интервью польским СМИ.

Напомним, нынешний сезон чемпионата Украины по футболу был завершен досрочно из-за военного вторжения РоSSии. Первое место осталось за "Шахтером", который по итогам 18 туров опережал "Динамо" на два очка.

"Шахтер" получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, а "Динамо" стартует со второго раунда квалификации.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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