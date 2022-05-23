"Шахтер" летом проведет благотворительный матч с английским клубом

Летом донецкий "Шахтер" планирует провести благотворительный матч против команды "Халл Сити". сообщает Hull Live .

По информации источника, стороны достигли договоренности, а поединок пройдет в Халле на домашнем стадионе англичан.

Точная дата матча пока не сообщается, но известно, что он пройдет в рамках подготовки "Халл Сити" к новому сезону, которая начнется в последние выходные июля.

Все деньги от продажи билетов будут направлены на помощь украинскому народу, пострадавшему от военного вторжения РоSSии.

"Халл Сити" хочет поддержать таким образом Украину и "Шахтер" - главным тренером англичан является грузинский специалист Шота Арвеладзе, который также близко переживает трагические события в Украине.

"Халл Сити" выступает в Чемпионшипе - втором по силе дивизионе чемпионата Англии.