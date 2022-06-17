Украинский футболист заявил, что его роSSийский одноклубник не поддерживает войну

Полузащитник "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что его роSSийский одноклубник Алексей Миранчук не поддерживает войну.

"Миранчук - отличный парень, мы обнимаемся, ладим. Он не поддерживает войну, но я не могу сделать заявление о нем. Если россиянин заговорит, ему грозит тюрьма в его стране", – приводит слова Малиновского Ruetir .

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.