Украинский футболист заявил, что его роSSийский одноклубник не поддерживает войну

Украинец и россиянин выступают в Италии.

Украинский футболист заявил, что его роSSийский одноклубник не поддерживает войну
Малиновский и Миранчук играют в "Аталанте"
© УАФ

Полузащитник "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что его роSSийский одноклубник Алексей Миранчук не поддерживает войну.

"Миранчук - отличный парень, мы обнимаемся, ладим. Он не поддерживает войну, но я не могу сделать заявление о нем. Если россиянин заговорит, ему грозит тюрьма в его стране", – приводит слова Малиновского Ruetir.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.


Алексей Леоничев, ZN.ua





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