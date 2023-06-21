Зірковий футболіст "Челсі" став одноклубником Бензема у Саудівській Аравії

Н'Голо Канте продовжить кар'єру за межами Європи.

Клуб із чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Іттіхад" підписав півзахисника лондонського "Челсі" та збірної Франції Н'Голо Канте, інформує ZN.ua .

Н'Голо Канте © leparisien.fr

Про це повідомила пресслужба клубу .

За даними інсайдера Фабріціо Романо, контракт із гравцем розрахований до 2027 року, а зарплата становитиме 25 мільйонів євро за сезон без урахування комерційних доходів.

Офіційно 32-річний гравець приєднається до команди з 1 липня, коли стане вільним агентом.

Минулого сезону Канте провів за "Челсі" лише дев'ять матчів через травму. До цього він ставав із лондонцями переможцем АПЛ, Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

За збірну Франції півзахисник зіграв 53 матчі та забив два голи. З національною командою Канте ставав чемпіоном світу 2018 року та переможцем Ліги націй-2020/21.

Варто зазначити, що "Аль-Іттіхад" цього місяця також підписав капітана мадридського "Реала" Каріма Бензема.