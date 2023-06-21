Зірковий футболіст "Челсі" став одноклубником Бензема у Саудівській Аравії

Н'Голо Канте продовжить кар'єру за межами Європи.

Клуб із чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Іттіхад" підписав півзахисника лондонського "Челсі" та збірної Франції Н'Голо Канте, інформує ZN.ua.

Зірковий футболіст
Н'Голо Канте
© leparisien.fr

Про це повідомила пресслужба клубу.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, контракт із гравцем розрахований до 2027 року, а зарплата становитиме 25 мільйонів євро за сезон без урахування комерційних доходів.

Офіційно 32-річний гравець приєднається до команди з 1 липня, коли стане вільним агентом.

Минулого сезону Канте провів за "Челсі" лише дев'ять матчів через травму. До цього він ставав із лондонцями переможцем АПЛ, Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

За збірну Франції півзахисник зіграв 53 матчі та забив два голи. З національною командою Канте ставав чемпіоном світу 2018 року та переможцем Ліги націй-2020/21.

Варто зазначити, що "Аль-Іттіхад" цього місяця також підписав капітана мадридського "Реала" Каріма Бензема.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Реал" оголосив про підписання зірки дортмундської "Борусії""Реал" оголосив про підписання зірки дортмундської "Борусії"
Футболіст "Челсі" назвав етап кар'єри в Росії найгіршим у своєму життіФутболіст "Челсі" назвав етап кар'єри в Росії найгіршим у своєму житті
Мессі забив найшвидший гол у своїй кар'єріМессі забив найшвидший гол у своїй кар'єрі
Відомий велогонщик загинув після падіння на престижній велогонці у ШвейцаріїВідомий велогонщик загинув після падіння на престижній велогонці у Швейцарії
Українського арбітра, якого відсторонила УАФ, призначено на матч збірної ФранціїУкраїнського арбітра, якого відсторонила УАФ, призначено на матч збірної Франції
Блок рекламы


Похожие новости
Нідерландського футболіста з чемпіонату Росії засудили до тюремного термінуНідерландського футболіста з чемпіонату Росії засудили до тюремного терміну
Футболіст "Челсі" назвав етап кар'єри в Росії найгіршим у своєму життіФутболіст "Челсі" назвав етап кар'єри в Росії найгіршим у своєму житті
Відмовився продовжувати контракт: ПСЖ виставив на трансфер свою головну зіркуВідмовився продовжувати контракт: ПСЖ виставив на трансфер свою головну зірку
"Денвер" вперше в історії став чемпіоном НБА"Денвер" вперше в історії став чемпіоном НБА
Виставковий бій легенди боксу закінчився масовою бійкоюВиставковий бій легенди боксу закінчився масовою бійкою
Джокович став триразовим чемпіоном Ролан Гаррос та рекордсменом Великого шлемуДжокович став триразовим чемпіоном Ролан Гаррос та рекордсменом Великого шлему
Україна виграла чемпіонат Європи серед футболістів із ДЦПУкраїна виграла чемпіонат Європи серед футболістів із ДЦП
Зірковий український боксер заявив про те, що готовий битися з росіянамиЗірковий український боксер заявив про те, що готовий битися з росіянами
Футболіст "Вест Хема" першим в історії виграв усі єврокубкиФутболіст "Вест Хема" першим в історії виграв усі єврокубки
"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії
Последние новости
Подгружаем последние новости