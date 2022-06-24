У "Шахтарі" заявили, що клуб перебуває на межі виживання

Війна в Україні впливає на футбол.

У
"Шахтар" – є грандом українського футболу
© ФК Шахтер

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про ситуацію у донецькому клубі.

"Ми були успішні у результатах, кадровій політиці, скаутингу та зароблянні грошей, навіть у складній ситуації. Ми покинули Донецьк у 2014 році. Потім у нас був ковід.

Ми грали по всій Україні. Ми думали, що це були найгірші часи, і ми досягли дна. Але зараз ми ще глибше. Щодня ми перебуваємо в режимі виживання", – сказав Палкін в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР" і "ЛНР".

Після початку бойових дій у 2014 році "гірники" залишили Донецьк та проводили свої матчі в інших містах України.

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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